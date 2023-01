திரைப்படங்கள் குறித்த தேவையற்ற கருத்துக்கள் வேண்டாம்.. பாஜகவினரை பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியதாக தகவல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: திரைப்படங்கள் குறித்து சிலர் கருத்து கூறுகின்றனர். இது தொலைக்காட்சிகளிலும் ஊடகங்களிலும் நாள் முழுவதும் ஓடுகிறது. எனவே திரைப்படங்கள் குறித்து தேவையற்ற கருத்துக்கள் கூறுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என பாஜகவினருக்கு பிரதர் மோடி செயற்குழு கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தல் விடுத்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மத்தியில் ஆளும் பா.ஜ.கவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டம், டெல்லியில் ஜனவரி 16, 17-ந்தேதிகளில் நடைபெறும் என்று அந்தக்கட்சி அறிவித்தது.

அதன்படி பாஜக தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நேற்றும், நேற்று முன் தினமும் நடைபெற்றது. குஜராத்தில் பெற்ற வரலாற்று வெற்றிக்கு பிறகு நடைபெறும் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்றது.

மக்களுடன் அதிகமாக தொடர்பில் இருக்க 'பாஜக ஒற்றுமை பிரச்சாரம்'.. செயற்குழு கூட்டத்தில் மோடி பேச்சு

English summary

Some comment on movies. It runs all day on television and in the media. So it has been reported that Brother Modi has instructed the BJP members to refrain from making unnecessary comments about movies.