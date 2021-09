இணைந்த கரங்கள்.. கசப்பை மறந்து நட்பான ஜாட்-முஸ்லீம்கள்.. உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜகவிற்கு விழுந்த செக்

Delhi

டெல்லி: உத்தரபிரதேசத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கு ஐந்து மாதங்களே உள்ளன. அங்கு எந்த கட்சியுடன் எந்த கட்சி கூட்டணி வைக்கப்போகிறது என்பதில் தெளிவற்ற நிலை நீடிக்கிறது. ஜாட் மற்றும் முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை ஒருங்கிணைப்பதில் சமாஜ்வாதி கூட்டணி மற்றும் விவசாய சங்கங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளது பாஜகவுக்கு சவாலாக மாறியுள்ளது.

சமாஜ்வாதி கட்சியும், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கப் போவதில்லை என்று அறிவித்துவிட்டன. இரு கட்சிகளும் காங்கிரசுடனும் கூட்டணி வைக்க விரும்பவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.

ஆம் ஆத்மி கட்சியும் மாநிலத்தில் தனித்து களமிறங்க உள்ளது. தேர்தலுக்கு முந்தைய பெரிய கூட்டணிகள் உருவாகாத நிலையில், இந்த கட்சிகள் அனைத்தும் மாநிலத்தின் பல்வேறு மண்டலங்களிலும் சிறு சிறு சாதி அடிப்படையிலான கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்க ஆரம்பித்துள்ளன.

English summary

In Uttar Pradesh, assembly elections are just five months away. It remains unclear which party is going to form an alliance with which party there. The success of the Samajwadi Alliance and the Farmer unions in consolidating the Jat and Muslim votes has become a challenge to the BJP.