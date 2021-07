டெல்லியில் வெகுவாக குறைந்த கொரோனா.. மேலும் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிப்பு.. முழு விவரம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: டெல்லியில் தலைநகர் டெல்லியில் ஏப்ரல்-மே மாதங்களில் கொரோனா உச்சம் தொட்டது. அதிக உயிரிழப்பு, ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு என்னும் நிலைக்கு சென்றது.

அதன்பின்னர் மருத்துவ கட்டமைப்பு, கடும் ஊரடங்கு காரணமாக கொரோனா தொற்று வெகுவாக குறைந்தது. இதன் காரணமாக டெல்லியில் படிப்படியாக தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில் இன்று ஏராளமான ஊரடங்கு தளர்வுகளை டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்தார். இந்த தளர்வுகள் நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது. அந்த தளர்வுகள் பின்வருமாறு:-

* அனைத்து அத்தியாவசிய சேவைகளும் முழுமையாக செயல்படும்

* மார்க்கெட்டில் உள்ள அனைத்து கடைகளும், மால்களும் திறக்க அனுமதி

* வாராந்திர சந்தைகள் ஏற்கனவே திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன

* அரசு / தனியார் அலுவலகங்கள் மீண்டும் செயல்பட அனுமதி

* ஜிம்கள் மற்றும் யோகா நிறுவனங்கள் 50 சதவீத பேருடன் இயங்கலாம்

* திருமண அரங்குகள், விருந்து அரங்குகள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் 50 பேருடன் திருமணங்களை நடத்தி கொள்ள அனுமதி

ஜெ. நினைவிடத்திற்கு செல்கிறார் சசிகலா?.. தொண்டர்களை சந்திக்கிறார்?.. ஜூலை 5 க்கு பிறகு சாத்தியம்?

* மைதானங்களில் பார்வையாளர்கள் அனுமதி இல்லாமல் செயல்பட வேண்டும்

* உணவகங்கள் மற்றும் பார்கள் 50 சதவீத பேருடன் இயங்கலாம்

* மெட்ரோ ரயில்கள் ஏற்கனவே 50% பேருடன் இயக்கப்பட்டு வருகிறது

* சினிமா, தியேட்டர்கள், ஸ்பாக்கள் திறக்க அனுமதி இல்லை

* பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் திறக்க அனுமதி இல்லை

English summary

Various further relaxations have been announced as the corona in Delhi has been greatly reduced