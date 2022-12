குச்சியால் அடித்த சிறுவர்கள்.. என்னையே அடிக்கிறியா.. சிறுவர்களை ஓட ஓட விரட்டியடித்த யானை

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சாலையை கடந்து செல்லும் யானைகளை சிறுவர்கள் சிலர் குச்சியால் அடித்து தாக்க முயல்வதும்.. சிறிது நேரத்தில் தன்னை தாக்கிய சிறுவர்களை, என்னையே அடிக்கிறியா என்று சொல்லும் வகையில் சிறுவர்களை ஓட விரட்டியடித்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

சமீப காலமாக வனவிலங்குகள் - மனிதன் இடையே நடக்கும் மோதல்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

வனவிலங்குகளின் வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு.. வனப்பகுதிகள் அழிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்கள் இதற்கு சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Some of the children trying to attack the elephants crossing the road with sticks, and in a short time, the children who attacked him, chased the children away saying, "Are you hitting me?" have been published on social media.