மணக்கோலத்தில் அக்காவின் கணவர்.. 'நச்' முத்தம் கொடுத்த கொழுந்தியா .. அப்படியே உறைந்து போன மணப்பெண்!

Delhi

டெல்லி: மணக்கோலத்தில் இருந்த அக்காவின் கணவருக்கு, மணப்பெண் தங்கை கொடுத்த முத்தம் வைரலாகி வருகிறது.

இந்தியா முழுவதும் கொடிய கொரோனா தொற்று தற்போது ஓரளவு குறைந்து கட்டுக்குள் வந்து ஆறுதல் அளித்து வருகிறது.

நாட்டின் பல பகுதிகளில் தற்போது திருமண சீசன் என்பதால் பல்வேறு இடங்களில் திருமண விழாக்கள் களை கட்டியுள்ளன.

English summary

The kiss that the bride gave to her sister's husband, who was at the wedding, is going viral