இன்று குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்..நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்.. யாருக்கு வெற்றிவாய்ப்பு?

டெல்லி: நாட்டின் 14வது குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது.

நாட்டின் புதிய குடியரசுத் தலைவராக திரெளபதி முர்மு அண்மையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவின் பதவிகாலம் வரும் ஆகஸ்ட் 10ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் ஆகஸ்ட் 6ம் தேதியான இன்று குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Members of Lok Sabha and Rajya Sabha, including nominated members, constitute electoral college for the vice presidential poll. The term of incumbent M Venkaiah Naidu ends on August 10. The vice president is also the chairperson of Rajya Sabha.