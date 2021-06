'கொரோனா நலத்திட்டங்களின் செலவுக்கு சேமிக்கிறோம்..' பெட்ரோல் விலை உயர்வு.. தர்மேந்திர பிரதான் பதில்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: நாட்டில் பெட்ரோல் விலை அதிகரித்துள்ளது பிரச்சினை தான் எனக் குறிப்பிட்டுள்ள பெட்ரோலிய துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், கொரோனா நிவாரண நலத்திட்டங்களுக்கான செலவை மத்திய அரசு சேமிப்பதாகக் கூறியுள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு உச்சத்தில் உள்ளது. நாட்டின் சில மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை சதமடித்துள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Oil Minister Dharmendra Pradhan Sunday agreed that the rates were a problem. But also said that since government expenses are up due to Covid relief measures, “the Centre is saving money to spend on welfare schemes”.