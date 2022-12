தமிழக ஆளுநர் ரவி குறித்து விவாதிக்க வேண்டும்! மக்களவையில் நோட்டீஸ் கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.!

Delhi

oi-Arsath Kan

டெல்லி: தமிழக ஆளுநர் ரவி குறித்து விவாதிக்கக் கோரி காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் மக்களவையில் அவசரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நோட்டீஸ் கொடுத்துள்ளார்.

அதில் தமிழக ஆளுநரின் செயல்பாடுகளால் மாநில அரசின் நிர்வாகம் ஸ்தம்பிக்க செய்வதாகவும் 22க்கும் மேற்பட்ட சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ரவி ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை எனவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இந்த விவகாரத்தை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையில் எடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கையில் எடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Congress Member of Parliament Manikam Tagore has issued an urgent notice in the Lok Sabha demanding a discussion on Tamil Nadu Governor Ravi.In it, he has accused that the activities of the Tamil Nadu governor are stalling the administration of the state government and Governor Ravi has not approved more than 22 bills.