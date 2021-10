இந்தியாவில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு ஏற்பட 3 காரணங்கள்! எப்போது சரியாகும்? சீனாவில் நடப்பது என்ன?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, சீனாவிலும் நிலக்கரி பற்றாக்குறையால் அனல் மின் நிலையங்களில், மின்சார உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல நிலக்கரி மின் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

சீனாவில், பல பகுதிகளில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சில மணிநேரங்கள் மட்டுமே மின்சாரம் வினியோகிக்கப்படுகிறது.

சீனா "உலகின் தொழிற்சாலை" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதன் காரணமாக அனைவரின் கவனமும் இப்போது சீனாவின் மீது குவிந்துள்ளது. இன்னொரு பக்கம் லெபனானும் இருளில் மூழ்கியுள்ளது. அங்கே கடுமையான மின்வெட்டு தலை விரித்து ஆடுகிறது. ஐரோப்பாவில் எரிவாயுக்காக மக்கள் அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது.

English summary

Reasons for coal shortage in india (இந்தியாவில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு ஏற்பட காரணங்கள்): Check out the important three reasons for the shortage of coal in india which has affected power generation in thermal power plants.