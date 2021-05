கலங்கடிக்கும் கருப்பு பூஞ்சை.. அறிகுறிகள் என்ன? யாருக்கு பரவ வாய்ப்பு அதிகம்? இதோ எய்ம்ஸ் கைட்லைன்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகள் மத்தியில் வேகமாக பரவி வரும் கருப்பு பூஞ்சை அல்லது மியூகோமைகோசிஸ் என்ற நோயை கண்டறிந்து சரி செய்வதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை எய்ம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது.

கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அளவுக்கான நீரிழிவு நோயாளிகள், அதிக அளவு ஸ்டீராய்டு உள்ள நோயாளிகளை, கரும்பூஞ்சை தாக்கும் அபாயம் உள்ளதாக எய்ம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில், பூஞ்சை தொற்று மியூகோமிகோசிஸால் 90 பேர் இறந்துள்ளனர். ராஜஸ்தானில் கருப்பு பூஞ்சை தொற்று தொடர்பாக 100 க்கும் மேற்பட்ட கேஸ்கள் பதிவாகியுள்ளன.

English summary

AIIMS has released new guidelines for detection and care for cases of black fungus or mucormycosis that has claimed the lives of several Covid patients across the country.