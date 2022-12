தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டாலும் தாக்குமா? பிஎப் 7 கொரோனா வைரசின் அறிகுறிகள் என்ன? முழு விளக்கம் இங்கே

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், இந்த வைரசை எதிர்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்தியா தயார்படுத்தி வருகிறது. ஆனால் இதுவரையில் பரவிய கொரோனா திரிபுகளில் இதுதான் மிக வேகமாக பரவக்கூடியதாம் என்றும், இந்த வைரஸ் தொற்றின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? என்பது குறித்த தகவல்களை காணலாம்.

கொரோனாவை உலக நாடுகள் மெல்ல மெல்ல மறக்கத் தொடங்கியிருக்கும் வேளையில், மீண்டும் சீனாவில் இருந்தே அதிர்ச்சி தகவல் மட்டும் இன்றி வைரசும் சேர்ந்த பரவி உலக நாடுகளை பீதி அடைய செய்துள்ளது.

சீனாவில் தற்போது பரவி நாளொன்றுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தொற்று பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஒமிக்ராவின் மாறுபாட்டு வகையான பிஎப் 7 வகை கொரோனா மீண்டும் ஒரு கொரோனா அலையை ஏற்படுத்திவிடுமோ என்ற அச்சத்தை கிளப்பி விட்டிருக்கிறது.

சீனாவை அலறவிடும் பிஎப் 7 வகை கொரோனா.. இந்த அறிகுறிகளை பாருங்க முதலில்.. ஏன் இது ரொம்பவே அபத்து?

English summary

As the corona virus is spreading rapidly, India is preparing precautionary measures to face this virus. But it is said that this is the fastest spreading of the corona strains that have spread so far, and what are the symptoms of this virus infection? You can find information about.