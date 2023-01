யாரும் நெருங்கக்கூட இல்லை.. 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் டாப் இடத்தில் பிரதமர் மோடி.. வெளியான புது சர்வே

பிரமதர் மோடியின் இமேஜ் 9 ஆண்டுகளாக மக்களிடம் டாப் இடத்தில் உள்ளது புது சர்வே-இல் தெரிய வந்துள்ளது.

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் அடுத்தாண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், பாஜக குறித்தும் பிரதமர் மோடி குறித்தும் புதிய கருத்துக்கணிப்பின் தற்போதைய முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது. இதில் பல முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு மக்கள் தங்கள் பதில்களை அளித்துள்ளனர்.

அடுத்தாண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக வென்று ஆட்சியைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதில் பாஜக உறுதியாக உள்ளது. இதற்கான பணிகளை அவர்கள் இப்போதே தொடங்கிவிட்டனர்.

அதற்கு முன்பு இந்தாண்டு மட்டும் மொத்தம் 9 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் பாஜகவே ஆட்சியில் உள்ள நிலையில், அதுவும் முக்கியமான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மக்களவை தேர்தல் இன்று நடந்தால் வெல்லப்போவது யார்? பாஜக, காங்கிரஸ்.. யாருக்கு நல்ல செய்தி! பரபர சர்வே

English summary

Modi remains as an undisputed leader among the indians in new survey: No leader is challenging PM Modi latest survey says.