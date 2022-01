பஞ்சாபில் பிரதமர் மோடியின் காரை மறித்தது ஏன்? விவசாய சங்க தலைவர் சுர்ஜித் சிங் பூல் பரபர பேட்டி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரதமரின் கார் நேற்று பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மறிக்கப்பட்டது மிகப் பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், இது குறித்து சுர்ஜித் சிங் பூல் சில முக்கிய தகவல்கள் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்திற்குப் பிரதமர் மோடி பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்க நேற்று சென்றிருந்தார். இதற்காகப் பஞ்சாபின் பதிண்டா விமான நிலையத்தில் இருந்து கார மூலம் நிகழ்ச்சி நடக்கும் ஹுசைன்வாலா பகுதிக்குச் செல்ல அவர் திட்டமிட்டிருந்தார்.

முதலில் ஹெலிகாப்டர் மூலமே பிரதமர் மோடி செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். இருப்பினும், மோசமான வானிலை காரணமாக இந்த 20 நிமிட ஹெலிகாப்டர் பயணம் 100 கிலோமீட்டர் கார் பயணமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

English summary

Farm leader Surjeet Singh Phool stopped PM Modi's convoy in Punjab. Farm leader Surjeet Singh Phool says there was no intention to stop the PM and, in fact, said they were not even aware that the PM would pass.