இது என்ன வெள்ளை வெளேரென? ஆஆ.. உற்றுப்பார்த்தால் ஷாக்.. சமூக வலைத்தளத்தை உலுக்கிய குட்டி விலங்கு!

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: காட்டில் தனது தாய் மற்றும் இதர குட்டிகளுடன் சேர்ந்து வெள்ளை சிங்கக்குட்டி ஒன்று ஓடி ஆடி விளையாடும் வீடியோதான் சமூக வலைதளங்களில் வைராகியுள்ளது.

இந்த வீடியோவை பார்க்கும் நெட்டிசன்கள் அந்த வெள்ளை சிங்கக்குட்டியை கண்டு ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து வருகின்றனர். மேலும் பலர், இது உண்மைதானா என்றும் கேள்வியெழுப்பி வருகிறார்கள்.

பொதுவாக, சிங்கங்கள் வெள்ளையாக இருப்பது அரிதிலும் அரிதாக கருதப்படுகிறது. எனவேதான் இந்த வீடியோ உலக அளவில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

A video of a white lion cub running and playing with its mother and other cubs in the forest has gone viral on social media.