வீரப்பனை வீழ்த்திய அதிரடிப்படை முதல் டெல்லி போலீஸ் கமிஷனர் வரை.. யார் இந்த சஞ்சய் அரோரா?

டெல்லி: டெல்லியின் புதிய போலீஸ் கமிஷனராக தமிழக கேடரை சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி சஞ்சய் அரோரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் தமிழ்நாட்டில் வீரப்பனை வீழ்த்திய அதிரடிப்படையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு முதல் அமைச்சர் பதக்கம் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டெல்லி கமிஷனராக இருப்பவர் ராகேஷ் ஆஸ்தானா. இவரை தொடர்ந்து டெல்லியின் புதிய போலீஸ் கமிஷனராக சஞ்சய் அரோரா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த உத்தரவை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இன்று பிறப்பித்துள்ளது. தலைநகர் டெல்லியின் புதிய போலீஸ் கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சஞ்சய் அரோரா தமிழ்நாட்டின் கேடரை சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆவார். இவர் நாளை முதல் டெல்லி போலீஸ் கமிஷனராக செயல்பட உள்ளார்.

Tamil Nadu cadre IPS officer Sanjay Arora has been appointed as the new Police Commissioner of Delhi. It is noteworthy that he was awarded the first minister's medal for his excellent performance in the task force that defeated Veerappan in Tamil Nadu.