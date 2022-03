இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே! டைம் தராத பிரதமர் அலுவலகம்.. இருந்தாலும் விடாத திமுக.. இதுதான் நாகரீகம்!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் திமுக சார்பாக திறக்கப்பட உள்ள புதிய அலுவலக திறப்பு விழாவிற்கு திமுக தோழமை கட்சிகள் மட்டுமின்றி பாஜக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. திமுகவின் இந்த திடீர் மூவ் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தற்போது அபுதாபியில் இருக்கிறார். துபாயில் அரசு நிகழ்வுகளை முடித்துக்கொண்டு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின் அபுதாபி சென்றுள்ளார். இதையடுத்து நாளை சென்னைக்கு திரும்புகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

அதன்பின் மார்ச் 31ம் தேதி முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லிக்கு சென்று பிரதமர் மோடியை சந்திக்கிறார். பின்னர் . டெல்லியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட திமுக கட்சி அலுவலக திறப்பு விழாவில் கலந்து கொள்கிறார்.

பிளான் இதான்.. அமித்ஷாவுடன் பேச போகிறாராமே ஸ்டாலின்.. தேசிய அளவில் கவனம் பெறும் முதல்வர் டெல்லி பயணம்

