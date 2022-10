திரும்பும் பக்கமெல்லாம் அடி.! அடுத்தடுத்து சரியும் வலதுசாரி "தலை"கள்.. திரும்பி வரும் இடதுசாரிகள்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் வலதுசாரி தலைவர்களும், தீவிர தேசியவாதம் பேசும் தலைவர்களும் தொடர்ச்சியாகத் தோல்வியைச் சந்தித்து வருவது உலக நாடுகளைக் கவனிக்க வைத்து உள்ளது.

உலகில் இதுவரை பல தத்துவங்கள் தோன்றியும் வளர்ந்தும் அழிந்தும் உள்ளன. ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு தத்துவங்கள் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டு உள்ளன.

இப்போது பெரும்பாலான நாடுகளில் ஒற்றை ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்டு, ஜனநாயக முறையில் மக்களாட்சி நடைபெறுகிறது. தேர்தலில் வென்று ஆட்சியைப் பிடிக்கவே பலரும் இங்கு முயல்கின்றன.

தமிழகம், உத்தரப் பிரதேசத்திலும் பாதுகாப்பு வழித்தடங்கள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன: பிரதமர் மோடி

English summary

Right wing parties in many countires are loosing the power: From US to Australia Right wings are loosing.