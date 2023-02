பட்ஜெட் இருக்கட்டும்.. நிதியமைச்சர் “ஹல்வா” கொடுப்பது ஏன் தெரியுமா? வியப்படைய வைக்கும் பாரம்பரியம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 2023 - 2024 நிதியாண்டின் முழு நிதிநிலை அறிக்கையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவிக்க இருக்கும் நிலையில் அதில் இடம்பெறப்போகும் திட்டங்கள் குறித்து பலரும் விவாதித்து வருகின்றனர். அதே நேரம் பட்ஜெட் தாக்கலின்போது ஆண்டுதோறும் நிதியமைச்சர் ஹல்வா செய்து கொடுப்பது ஏன் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. அதுகுறித்து தற்போது பார்ப்போம்.

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையுடன் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நேற்று கூடியது. இன்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார்.

மக்களவை தேர்தல் அடுத்த நடைபெற உள்ள சூழலில், மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் இதுவாகும். எனவே இயல்பாகவே மற்ற பட்ஜெட்டுகளை காட்டிலும் இந்த பட்ஜெட் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

மத்திய பட்ஜெட் 2023..திருக்குறளா? சங்கப்பாடலா? என்ன சொல்லப்போகிறார் நிர்மலா சீதாராமன்

English summary

Let's see why the Finance Minister gives halwa every year during the presentation of the budget.