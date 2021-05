அமித் ஷா மீட்.. ஹர்ஷ வர்தனுக்கு செக்?.. சுகாதாரத்துறை அமைச்சராகிறாரா "தேவிஷெட்டி".. உண்மை என்ன?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன் பதவி விலக உள்ளதாகவும், கர்நாடகாவின் தேவி ஷெட்டி சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்றும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகம் ஆவதும், அடுத்தடுத்து பல மரணங்கள் நிகழ்ந்ததும் மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடியை கொடுத்துள்ளது. முக்கியமாக பிரதமர் மோடிக்கும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிற்கு இந்த கொரோனா பரவல் பெரிய சரிவை கொடுத்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் இன்னும் 8-9 மாதங்களில் நடக்க உள்ள நிலையில், கொரோனா பரவல் பாஜகவிற்கு மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. அடுத்த வருட தொடக்கத்தில் 3ம் அலை வேற வரலாம் என்று இப்போதே கணிப்புகள் வெளியாகிக்கொண்டு இருக்கின்றன.

English summary

Will Minister Harsh Wardhan resign for Covid 19 failure? Speculation going on saying Devi Shetty is the new Health Minister of India.