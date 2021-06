டொமினிகாவில் சோக்ஷியுடன் சுற்றுலா சென்றவர் காதலி இல்லையாம்.. கடத்திய போலீஸ் குழுவாம்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: டொமினிகா நாட்டில் காதலியுடன் இன்பச் சுற்றுலா சென்ற போது மெகுல் சோக்ஷி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்த பெண் அவரது காதலி அல்ல என்றும் போலீஸ் குழுவை சேர்ந்தவர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.

பிரபல வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியும், அவரது உறவினர் மெகுல் சோக்சியும், மும்பையில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூ.13500 கோடிக்கு மேல் மோசடியாக கடன் பெற்று ஏமாற்றி உள்ளனர். இந்த உண்மை வங்கிக்கு தெரிய தொடங்கிய உடன் இருவரும் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர். நீரவ் மோடி இங்கிலாந்தின் லண்டனுக்கு தப்பி ஓடிவிட்டார்.

மெகுல் சோக்ஷியோ ஆன்டிகுவா நாட்டிற்கு தப்பி சென்றுவிட்டார். இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் அவர் ஆன்டிகுவாவில் இருப்பது தெரியவந்தது.

காதலியுடன் ரொமாண்டிக் சுற்றுலா போன மெகுல் சோக்சி.. அடித்து துவைத்து தூக்கி சென்ற டொமினிகா!

English summary

Woman who travelled with Mehul Choksi was not his girl friend, she belongs to the team who arrest him.