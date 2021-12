கொரோனா வந்தாலும் வந்தது.. மது குடிக்கும் பெண்கள் எண்ணிக்கை கூடிப்போச்சு! எந்த மாநிலம் டாப் தெரியுமா?

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: இந்தியாவில் மதுபானங்கள் அருந்தும் பெண்களின் சதவீதம் 7ஆக உயர்ந்துள்ளதாக சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் 16 கோடி பேருக்கு மதுபானம் குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கொரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் மதுக்குடிக்கும் பழக்கம் பெண்களுக்கு அதிகம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கேரளா, கர்நாடகா, சிக்கிம், அரியானா, இமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தான் மதுப்பிரியர்கள் அதிகமாக உள்ளதாகவும் யுபிஎஸ் நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

In India, the percentage of women drinking alcohol has risen to 7 percent. It is estimated that 16 crore people are addicted to alcohol and that alcohol consumption is on the rise after the corona infection.