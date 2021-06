ஜூலை 1 முதல் புது ரூல்ஸ்.. வாகனங்களை ஓட்டிக் காட்டாமலே டிரைவிங் லைசென்ஸ் பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுவதற்கு புதிய விதிமுறை வருகிற ஜூலை 1ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகின்றது. இதன்படி உரிய பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி பெற்றவராக இருந்தால், வாகனத்தை ஓட்டிக் காட்டாமலே லைசென்ஸ் பெறலாம்.

இந்தியாவில் திறன் வாய்ந்த டிரைவர்களுக்கான பற்றாக்குறை இருக்கிறது. சாலை விதிகள் பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் விபத்துகள் அதிகரிக்கின்றன.

எனவே திறமையான டிரைவர்களை உருவாக்க அங்கீகாரம் பெற்ற ஓட்டுனர் பயிற்சி மையங்களை உருவாக்க அரசு, நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ட வாகன ஆவணங்களை புதுப்பிக்க மேலும் 3 மாதம் அவகாசம்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு !

English summary

The new rules for obtaining a driver's license will come into effect from July 1. Accordingly, if you are trained in the relevant training centers, you can get a license without driving test.