அப்டேட் ஆன கைலாசா..இனி வேற நித்யானந்தாவை பார்ப்பீர்கள்..அதிரடி அறிவிப்பு

டெல்லி: பெரும் ஆன்மீக கடமைகள் காத்திருக்கின்றன. உலகத்திற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நற்பணிகள் அதிகம் இருக்கிறது. திடீரென கண்ணை திறந்து பார்த்தால் 3 மாதம் கழித்து உலகம் மொத்தமாக மாறி இருக்கிறது என்று நித்யானந்தா கூறியுள்ளார். இனிமேல் என்னிடமும், பூஜைகளிலும் மாற்றத்தை காண்பீர்கள். இன்னும் எனது சமாதி நிலை முடியவில்லை என்றும் பேசியுள்ளார் நித்யானந்தா.

சர்ச்சைகளில் சிக்கி நாட்டை விட்டே ஓடிய நித்யானந்தா தனக்கென்று ஒரு நாடு வாங்கி செட்டில் ஆகி விட்டார். கைலாசா என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு அதன் அதிபராக அறிவித்துக்கொண்டு தினம் தினம் தனது பக்தர்களுக்கு சத் சங்கம் செய்து வந்தார்.

பேஸ்புக், யூடுயூப் என நித்யானந்தாவின் அட்ராசிட்டிகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே சென்றது. மதுரை சித்திரை திருவிழாவை கைலாசாவில் இருந்து லைவாக பார்த்து மதுரை மக்களுக்கு ஆசி வழங்கினார். அதன்பிறகு அவருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. அவரது உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு சர்ச்சையான கருத்துக்கள் வெளியானது.

நிலாவிலும் செவ்வாயிலும் வீடு..பரமசிவன் கோவில்..குரு பூர்ணிமா நாளில் நித்யானந்தா லைவ்

Nithiyananda news update: (நித்யானந்தா குரு பூர்ணிமா பேச்சு) Great spiritual duties await. There is much good for us to do to the world. Nityananda has said that if you suddenly open your eyes and look after 3 months, the world has completely changed.