நீங்க விளையாடி மானம் போகுது.. போதும்! வருகிறார் யுவராஜ் சிங்! அதிரடி அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் உற்சாகம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 'சிக்ஸர் கிங்' என்றபோது, யுவராஜ் சிங் மீண்டும் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் களமிறங்க உள்ளதாக இன்ஸ்டாகிராமில் தெரிவித்துள்ளார். இது ரசிகர்களை இன்ப அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

டீம் இந்தியாவின் பெரிய மேட்ச் வின்னர்களில் ஒருவர் யுவராஜ் சிங். சிக்ஸர் கிங் என்று செல்லப் பெயர் வைத்து அழைக்கும் அளவுக்கு அநாயாசமாக சிக்சர்கலை விளாசியவர் யுவராஜ் சிங். 6 பந்துகளில் 6 சிக்சர்கள் விளாசி சாதித்தவர்.

2011 உலகக் கோப்பையின் ஹீரோவாக இருந்தவர் யுவராஜ் சிங்.

English summary

Yuvraj Singh has left international cricket. But now he has indicated to get on the pitch again. Yuvraj Singh, who was the hero of the 2011 World Cup, released a video of himself on social media, hinting to get on the pitch again in February