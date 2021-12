தருமபுரியில் லஞ்சம் வாங்கிய அரசு ஊழியர் கைது... கையும் களவுமாக பிடித்த போலீஸ்

Dharmapuri

oi-Udhayabaskar

தருமபுரி: தருமபுரியில் கோட்ட வன அலுவலகத்தில் லஞ்சம் வாங்கிய அதிகாரியை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.

தந்தையின் ஓய்வூதிய பலன்கள் கிடைக்க மகள் பெயருக்கு மாற்றித் தர சமூககாடுகள் மற்றும் விரிவாக்க கோட்ட வன இளநிலை உதவியாளர் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.

3 வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து.. மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கினார் குடியரசு தலைவர்

இளநிலை உதவியாளர் கேட்ட 34 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத பாதிக்கப்பட்டவர் அளித்த புகாரில் அவர் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

In Dharmapuri, a government employee was arrested for soliciting a bribe to consider his father Chinnaswamy's pension petition. Palanisamy, a bachelor engineer in the Community Forest and Extension Divisional Forest Office, was arrested by anti-bribery police when he took a bribe.