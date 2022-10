தமிழக பெண் கேரளாவில் நரபலி..குடும்ப வறுமை..ஆசை வார்த்தை..உயிரை இழந்த சோகம்..போலி மந்திரவாதி வெறி

Dharmapuri

oi-Jeyalakshmi C

தருமபுரி: தமிழக பெண் உள்பட கேரளாவில் இரண்டு பெண்கள் நரபலி கொடுக்கப்பட்டு புதைக்கப்பட்டதாக வெளியான செய்திகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பத்மா என்பவர்தான் நரபலி கொடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதால் அந்த கிராமத்தினரும் உறவினர்களும் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.

தர்மபுரியை சேர்ந்தவர் பத்மா, சில வருடங்களாக கேரள மாநிலம், கொச்சி அருகே உள்ள பொன்னுருன்னி பகுதியில் வசித்து வந்தார். கடவந்திரா என்ற இடத்தில் லாட்டரி விற்று வந்தார். கடந்த மாதம் 26ம் தேதி லாட்டரி விற்பனைக்காக சென்ற இவர் பின்னர் வீடு திரும்பவில்லை. உறவினர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில், கொச்சி போலீசார் விசாரித்தனர்.

இதேபோல், கொச்சி காலடி பகுதியை சேர்ந்த ரோஸ்லின்,50 என்ற பெண்ணும் சில மாதங்களுக்கு முன் காணாமல் போனார். 2 பேரின் செல்போன் எண்களை வைத்து நடத்திய விசாரணையில், அவர்கள் கடைசியாக பத்தனம்திட்டா அருகே திருவல்லா என்ற இடத்தில் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் இருவரும் கொல்லப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக, கொச்சியை சேர்ந்த முகமது ஷாபி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

The news that two women were sacrificed and buried in Kerala, including a Tamil Nadu woman name padma, has created a lot of excitement. Padma from Dharmapuri district has been informed that the human sacrifice has been done, so the villagers and relatives are overwhelmed with grief.