அடுத்தடுத்து வழக்குகள்.. தலைமறைவான திண்டுக்கல் கல்லூரி தாளாளரை தூக்க ரெடியாகும் போலீஸ்.. தீவிரம்

Dindigul

திண்டுக்கல்: மாணவர்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாரில் சிக்கியுள்ள திண்டுக்கல் சுரபி செவிலியர் கல்லூரி தாளாளர் ஜோதிமுருகன் மீது தாடிக்கொம்பு காவல்நிலையத்தில் 5 பிரிவுகளின் கீழ் மேலும் ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பழநி சாலையில் உள்ள முத்தனம்பட்டியில், சுரபி நர்சிங் கல்லூரி உள்ளது. இதன் தாளாளர் ஜோதி முருகன். இவர் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் அம்மா பேரவை மாநில இணைச் செயலாளராகவும் உள்ளார். கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றார்.

சினிமா தயாரிப்பாளராக உள்ள ஜோதிமுருகன், 10 படங்களில் கவுரவ வேடங்களில் நடித்தும் உள்ளார். சுரபி கல்லுாரி தவிர, ராமபிரபா கலைக் கல்லூரி, கவி பாலிடெக்னிக், சுரபி கேட்டரிங் கல்லுாரி என பலகல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Five police special team have been deployed to arrest Surabi College owner Jyoti Murugan, who is in hiding for allegedly sexually harassing students. Another one case filled by Thadicombu police against him, under 5 sections