மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா?’நத்தம்’ ’திண்டுக்கல்’ இடையே களைகட்டிய பஞ்சாயத்து! அதுக்காக இப்படியா?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அதிமுகவில் கடந்த காலகசப்புகளை மறந்து திண்டுக்கல் சீனிவாசனும், நத்தம் விஸ்வநாதனும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்காக ஒன்றாக சேர்ந்து நிலையில் தற்போது இருவரிடைய கடந்த சில நாட்களாக மோதல் போக்கு மீண்டும் அதிகரித்து வருவதாகவும், அதன் எதிரொலியாகவே திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மாநகரப் பகுதியில் நத்தம் விஸ்வநாதன் பிரம்மாண்ட ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதாகவும், இதனால் இருவருக்கிடையே மீண்டும் உரசல் அதிகரித்துள்ளதாக கூறுகின்றனர் திண்டுக்கல் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

அரசியலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்பதற்கு உதாரணம் தற்போது அதிமுகவில் நடந்து வரும் நிகழ்வுகள். முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கட்சியின் பொருளாளராக இருந்தபோது அவரது கண் அசைவில் கட்சியின் முழு கட்டுப்பாடும் இருந்தது அனைவருக்குமே தெரியும்.

அவர் நினைத்தால் சாதாரண தொண்டன் அடுத்த நாள் அமைச்சராகலாம். அமைச்சர் அடுத்த நாளே சாதாரண தொண்டனாக கூட அதிமுகவில் நீடிக்க முடியாது என்ற நிலை இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு கட்சியையும் ஆட்சியையும் நடத்தி வந்தார்.

அதிமுகவில் மீண்டும் இணையும் 'மாஜி’ அன்வர் ராஜா.. யார் பக்கம்? சொன்ன வார்த்தையை கவனிச்சீங்களா?

English summary

Dindigul AIADMK officials are saying that while Dindigul Srinivasan and Natham Viswanathan have come together for Edappadi Palanicham, forgetting the past grudges, the conflict between the two has been increasing for the past few days.