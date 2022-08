வாழ்ந்தா உன்னோடு மட்டுமே.. ஆசை காட்டி 30 லட்சம் சுருட்டிய நடிகை! 2 குழந்தைகள் வேற இருக்காம்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அருகே இரு குழந்தைகள் இருப்பதை மறைத்து யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருபவரை திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி ரூ.30 லட்சம் , 10 சவரன் நகை மோசடி செய்ததாக துணை நடிகை மீது பாதிக்கப்பட்டவர் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலை சேர்ந்தவர் பகலவன் ராஜா . இவர் சொந்தமாக யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். இந்த சேனலில் கவிதைகள் தொடர்பான ஆடியோ, வீடியோ வெளியிட்டு வந்துள்ளார்.

இதில் நடிப்பதற்காக துணைநடிகர் ஏஜென்ட் கணேஷ் மூலம் திண்டுக்கல்லை அடுத்துள்ள தாடிக்கொம்புவை சேர்ந்த திவ்யபாரதி என்பவர் அறிமுகம் ஆகி உள்ளார்.

English summary

The incident in Dindigul, where the victim has filed a complaint against the supporting actress for cheating her of Rs 30 lakh and 10 pieces of jewelery by pretending to marry a YouTube channel host hiding the fact that she has two children, has created a stir.