பொன்னியின் செல்வன் ஹிட்டு தான்! அதுக்குனு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரு! திண்டுக்கல் புத்தக திருவிழா ஷாக்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் வெளியாகி உள்ள வரலாற்று காவியமான அமரர் கல்கி எழுதிய 'பொன்னியின் செல்வன்' நாவல் திரைப்படமாக வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் நிலையில், திண்டுக்கல் புத்தகத் திருவிழாவில் தனியார் பதிப்பகத்தின் சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' நாவலின் அட்டை படத்தில் பழைய ஓவியங்களுக்கு பதிலாக ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷாவின் புகைப்படங்கள் இடம் பெற்றுள்ளதைக் கண்டு புத்தக ஆர்வலர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

தமிழ் திரையுலகி பிரபல இயக்குனரான மணிரத்னம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை திரைப்படமாக எடுத்துள்ளார். நீண்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகு இந்த படம் வெளிவந்துள்ளது. தமிழ் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார்களான எம்ஜிஆர், ரஜினி, கமலஹாசன் ஆகியோர் இதற்காக ஏற்கனவே முயன்றுள்ளனர்.

ஆனால் தற்போது இந்த படத்தில் நடிகர்கள் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, ஜெயராம், சரத்குமார், திரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். தமிழகம் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் சுமார் 5 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகியுள்ள இந்த படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

சில் சில் மழையே! பாட்டு பாட தயாரகுங்க மக்களே! 'இந்த’ மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப் போகும் கனமழை!

English summary

Book lovers are displeased to see that Aishwarya Rai and Trisha's photographs have been replaced by old paintings on the cover of the novel 'Ponniyin Selvan' by a private publisher at the Dindigul Book Festival.