திண்டுக்கல் ஷாக்.. மாமனாரை நடுரோட்டில் அடித்துக் கொன்ற மருமகள்.. உதவிய மகன்.. கொடுமை!

Dindigul

oi-Velmurugan P

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் வேடசந்தூர் அருகே சொத்து தகராறு காரணமாக மகனும், மருமகளும் சேர்ந்து அப்பாவை உருட்டுக்கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கியதால் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே உள்ள அணைபட்டியைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் ஆறுமுகம் மற்றும் சண்முகம் . ஆறுமுகத்தின் மூத்த மகன் பொன்வேல் அவரது மனைவி சரோஜா. இவர்கள் சொத்து பிரச்சனை காரணமாக ஆறுமுகத்துடன் நேற்று காலை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அவர்களுக்கு உதவியாக பொண்ணு வேலின் மைத்துனர் மணிகண்டனும் ஆறுமுகத்துடன நிலப்பிரச்சனை தொடர்பாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

English summary

He was tragically killed when his son and daughter-in-law hit his father with a rolling pin due to a property dispute near Vedasandur in Dindigul.