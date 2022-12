தலைவா ’துணிவு’ அப்டேட் கொடுங்க.. கத்திக் கேட்ட ரசிகர்கள்! சட்டென திரும்பிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று பல்வேறு அரசு மற்றும் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் நடிகர் அஜித்தின் ரசிகர்கள் 'தலைவா துணிவு அப்டேட் கொடுங்க' என கேட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நடிகர் அஜித் நடித்த திரைப்படம் துணிவு படமும் , நடிகர் விஜய் நடித்த திரைப்படம் வாரிசு படமும் பொங்கல் அன்று ஒரே நாளில் வெளியாக உள்ளது. தற்போதே இரு பெரும் நடிகர்களின் ரசிகர்கள் தங்கள் நாயகர்களை கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர்.

துணிவு இயக்குனர் ஹச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிக்கும் 3 வது படமாகும் இதே கூட்டணியில் 'நேர்கொண்ட பார்வை', 'வலிமை' திரைப்படத்தினை தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக உருவாகியுள்ள நிலையில் இப்படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பும் எகிறியுள்ளது.

English summary

A video of actor Ajith's fans asking Youth and Sports Development Minister Udhayanidhi Stalin, who participated in various government and party functions in Dindigul district today, to 'Give an update of thunivu' is spreading rapidly on social media.