Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே ஒரே ஒரு பீரை வங்கி அதை பங்கிட்டுக் கொள்வதில் ஏற்பட்ட தகராறில் 5 வடமாநில இளைஞர்கள் சாலையில் கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்ட வீடியோ சமுக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஒரு பீருக்காக போரா...? அக்கப்போர் செய்த அந்த 5 பேர் - வீடியோ

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் பகுதியில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூற்பாலைகள் இயங்கி வருகிறது. இந்த நூற்பாலைகளில் அதிகப்படியாக வடமாநில இளைஞர்களே வேலை பார்த்து வருகின்றனர். வட மாநிலத்தை விட தமிழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளதாகவும் சம்பளம் அதிகமாக கிடைப்பதால் இங்குள்ள நூற்பாலைகளில் வடமாநில இளைஞர்கள் அதிக அளவில் வேலைக்கு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அவ்வாறு பணிபுரியும் இளைஞர்களுக்கு வார அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டு சில வடமாநில இளைஞர்கள் விடுமுறை நாட்களில் வேடசந்தூர் பகுதியில் உள்ள மதுபான கடைகளில் மதுபானம் வாங்கிக் கொண்டு அங்கேயே மதுபானங்களை அருந்தி விட்டு பின்பு வேடசந்தூர் ஆத்துமேடு பகுதியில் அவ்வப்போது ரகளையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது

The video of 5 North Indian youths fighting over a road in a dispute over the sharing of a single beer bank near Vedasandur in Dindigul district is being shared fast on social media.