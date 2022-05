கார் ஓட்டுனவரு ஹெல்மெட் போடலை? பைன் போட்ட திண்டுக்கல் போலீஸ்! கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா சார்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் :- உங்க கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா ஆபீஸர் என்பதுபோல திண்டுக்கல்லில் கார் ஓட்டியவர் மற்றும் காரின் பின்னே அமர்ந்து இருந்தவர் ஹெல்மெட் போடவில்லை என 200 ரூபாய் அபராதம் விதித்த திண்டுக்கல் காவல்துறையின் செயல் சமூக வலைதளங்களில் நகைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அளவில் தமிழகத்தில் தான் அதிக அளவிலான சாலை விபத்துகள் நடப்பதாக மத்திய நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சகம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அதிர்ச்சித் தகவலை வெளியிட்டு இருந்தது.

சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 300 முதல் 400 சாலை விபத்துகள் பதிவாகும் நிலையில், 10 முதல் 12 பேர் சாலைகளில் தங்கள் உயிரை விடும் அவல நிலை நீடிக்கிறது.

