திமுகவை விடாத “செருப்பு” பஞ்சாயத்து! அன்று பிடிஆர்.. இன்று ஆ.ராசா - கொடைக்கானலில் பரபரப்பு

திண்டுக்கல்: திமுக எம்பி ஆ.ராசா இந்து மதம் பற்றி பேசியதாக கூறி கொடைக்கானலில் அவரது உருவ படத்திற்கு மர்ம நபர்கள் செருப்பு மாலை அணிவித்து சென்றது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நீலகிரி தொகுதியின் திமுக எம்பியும் முன்னா மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா பேசிய கடந்த 2 நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஆ.ராசா தன்னுடைய உரையில், "கிறிஸ்துவராகவோ இஸ்லாமியராகவோ பெர்சியராகவோ இல்லாவிட்டால் நீ இந்துதான் என உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது. இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன்.

Unknown persons in Kodaikanal put Chappal garland for DMK MP A Raja In Kodaikanal makes stir. Police collected CCTV visuals and undergoes investigation. BJP blames that A Raja is insulted hindus and gave police complaint against him.