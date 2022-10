தீபாவளி பரிசு காத்திருக்கிறது.. காலைல கதவை தட்டிய கவுன்சிலர்! மக்களுக்கு காத்திருந்த இன்ப அதிர்ச்சி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தீபாவளிப் பண்டிகை இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் ஆளும் கட்சி தொடங்கி எதிர்கட்சி வரை நிர்வாகிகளை 'வெயிட்டாக' கவனித்து வரும் நிலையில், திண்டுக்கல்லில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு திமுகவில் ஐக்கியமான தமிழகத்தின் இளம் வயது கவுன்சிலரான வெங்கடேஷ் வாக்காளர்களுக்கு பாத்திரம், ஸ்வீட் "ஸ்பெசல்' கவனிப்பு செய்திருக்கிறார்.

கடந்த நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திண்டுக்கல் மாநகராட் சியில் உள்ள 48 வார்டுகளில் 35 வார்டுகளில் தனி பெரும்பான்மையாக திமுக கவுன்சிலர்கள் வெற்றி பெற்றதின் மூலம் திண்டுக் கல் மாநகராட்சியின் மேயராக இளமதியும், துணை மேயராக ராஜப்பாவும் இருந்து வருகிறார்கள்.

48 வார்டுகள் கொண்ட திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் திண்டுக்கல்லில் மெகா கோடீஸ்வரரான லயன் ரத்தினத்தின் மகன் வெங்கடேஷ் என்பவரும் சுயேச்சையாக களத்தில் இறங்கி அரசியல் கட்சிகளுக்கு இணையாக வாக்கு சேகரித்தார்.

English summary

Venkatesh, a young councillor from Tamil Nadu who contested as an independent in Dindigul and united with the DMK, has given diwali gift , sweet "special" attention to the voters.