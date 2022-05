வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா..! கொலையாளிகளுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டரில் எச்சரிக்கை! பரபர திண்டுக்கல்..!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கொலை செய்யப்பட்ட நபரின் நினைவஞ்சலி போஸ்டரில் கொளையாளிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட பழனி அடிவாரம் அருகேயுள்ள மருத்துவ நகரை சேர்ந்தவர் சின்னகன்னு. இவருடைய மகன் மண்டையன் என்ற சங்கர் . இவர் கடந்த மூன்றை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயக்குடி அருகே உள்ள அமரபூண்டியில் ஒரு வீட்டில் குடியேறினார்.

இந்த நிலையில் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே நாளில் வீட்டில் தந்தை, தாய் ஆகியோருடன் சங்கர் இருந்தபோது இரவு 9.30 மணியளவில் திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது.

English summary

Police are investigating an incident in Palani, Dindigul district, in which a warning was given to the killers on a memorial poster of the person who was killed three years ago.