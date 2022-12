பழனி புலிப்பாணி ஆசிரமத்தில் மகா சண்டி யாகம்..அமைச்சர் எல்.முருகன் ரகசியமாக பங்கேற்றது ஏன்?

Dindigul

திண்டுக்கல்: பழனி கோவிலுக்கு வருகைதந்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் புலிப்பாணி ஆதின ஆசிரமத்தில் நடைபெற்ற மகா சண்டி யாகத்தில் பங்கேற்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது‌. மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் எதற்காக இந்த மகா சண்டி யாகம் நடத்தினார் என்பது பலரது கேள்வியாக உள்ளது.

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் போகர் சித்தரின் ஜீவ சமாதி உள்ளது. அவரது தீவிர சீடரான புலிப்பாணிக்கு மலை அடிவாரத்தில் ஜீவ சமாதி உள்ளது. குருநாதரின் மீது அளவிடமுடியாத பாசம் கொண்டவர் புலிப்பாணி. குருவிற்கே அஷ்டமா சித்திகளை போதித்தவர் புலிப்பாணி.

மக்களின் நலன் காக்க நோய்களில் இருந்து நிவாரணம் தரும் நவபாஷாண முருகன் சிலையை வடித்தவர் போகர். தான் வடித்த நவபாஷாண விக்ரகத்திற்கு தண்டாயுதபாணி என்றும் பெயர் சூட்டினார் போகர்.

Union Minister of State L. Murugan, who visited the Palani temple, participated in the Maha Chandi Yaga held at Pulipani Adina Ashram, which caused a sensation. The question of many is why the Union Minister L. Murugan conducted this Maha Chandi Yaga.