தேவருக்கு வெள்ளியில் ஏன்? வைரத்தில் போட்டிருக்கலாமே.. ஓபிஎஸ்-ஐ விளாசிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

Dindigul

oi-Mani Singh S

திண்டுக்கல்: தேவர் ஜெயந்தி விழாவில், ஓ பன்னீர் செல்வம் தேவருக்கு வெள்ளியில் ஏன் கவசம் வழங்க வேண்டும்?. கொள்ளையடித்த பணத்தில் வைரத்திலாவது கொடுத்து இருக்கலாம் என திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை தாக்கி பேசியுள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் 115-வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 60-வது குரு பூஜை விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்தது.

தேவர் குரு பூஜை விழாவில் அரசியல் தலைவர்கள், பொதுமக்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் கலந்து கொண்டனர்.

தேவர் குருபூஜை விழா.. தனி விமானத்தில் மதுரை புறப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின்.. உற்சாகத்தில் உடன்பிறப்புகள்

English summary

On the occasion of Devar Jayanti, why should O Panneer Selvam Devar be given a shield in silver?. Dindigul Srinivasan O Panneer has attacked Selvam saying that he might give at least diamonds in the looted money.