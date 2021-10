வேலையை ஆரம்பிக்கும் நேரத்திலா இப்படி.. தர்ம சங்கடத்தில் 'மென்டர்' தோனி.. ஹர்திக் பாண்ட்யாதான் காரணம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மென்டராக பதவியேற்கும் தோனிக்கு ஆரம்பத்திலேயே தர்ம சங்கடம் காத்துள்ளது. இதற்கு காரணம், ஹர்திக் பாண்டியா.

பாண்ட்யாவை டி20க்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியில் சேர்ப்பதா இல்லையா என்பதில் மொத்த நிர்வாகமும் குழம்பிப் போயுள்ளது. எனவே இதில் இறுதி முடிவு எடுக்க தோனியின் உதவியை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டுள்ளனர்.

டி20 உலக கோப்பையில் ஆட உள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆலோசகராக தோனி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இப்போது அரபு எமிரேட்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் தோனி சிஎஸ்கே அணிக்காக ஆடிவருகிறார். எனவே பிசிசிஐ பணிகளை எடுக்க முடியவில்லை.

English summary

BCCI management is waiting for mentor Dhoni to include Hardik Pandya in the Indian squad for the T20 world cup The entire BCCI management is confused as to whether to include Hardik Pandya in the 15-man Indian squad for the T20 world cup. So they are waiting for Dhoni's help to make the final decision.