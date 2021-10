பரபரப்பில் சிஎஸ்கே.. நிற்பது தோனி.. கடைசி ஓவரை ஏன் ரபடா வீசவில்லை? ரிஷப் பந்த் எதிர்கொள்ளும் கேள்வி

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: நேற்றைய சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது சேஸிங் உச்சகட்ட பரபரப்பில் இருந்தபோது, கடைசி ஓவரில் முன்னணி பவுலரான ககிசோ ரபடாவை பந்து வீசச் செய்யாமல், அனுபவம் குறைந்த டாம் கர்ரனை டெல்லி கேபிடல்ஸ் கேப்டன் ரிஷப் பந்த், வீசச் செய்தது ஏன் என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

ஐபிஎல் குவாலிபையர் ரவுண்டில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் சிஎஸ்கே மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. முதலில் பேட் செய்த டெல்லி கேபிடல்ஸ் 172 ரன்களை எடுத்திருந்தது.

2வது பேட் செய்த சிஎஸ்கே சீராக ரன் ரேட்டை பராமரித்தபடியே வந்தது. ஆனால் கடைசி கட்டத்தில் தாக்கூர், ராயுடு, ருத்துராஜ் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து அவுட்டானதால், சிஎஸ்கே அணிக்கு பிரஷர் அதிகரித்தது.

