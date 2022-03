புர்ஜ் கலீபாவில் லேசர் ஷோ ஒளிபரப்ப எவ்வளவு கட்டணம்?.. சொந்த காசில் ஒளிபரப்பியவர்கள் யார் யார்?

Dubai

oi-Vishnupriya R

துபாய்: உலகின் உயரமான கட்டடத்தில் கீழடி, பொருநை நாகரிகம் பற்றிய வீடியோ காட்சிகள் முதல்வர் ஸ்டாலினின் வருகையின் போது ஒளிபரப்பப்பட்டன.

தமிழகத்திற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக 4 நாட்கள் பயணமாக முதல்வர் ஸ்டாலின் துபாய் சென்றுள்ளார். அங்கு சர்வதேச கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார்.

இந்திய அரங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக அரங்கை திறந்து வைத்தார். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அமைச்சர்கள், இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ஸ்டூடியோவையும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார்.

