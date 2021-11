இந்திய அணிக்கு விடிவு காலம்? முதல் முறையாக நடக்கப்போகும் 'அந்த சம்பவம்..' உறுதி செய்த ஆப்கன் வீரர்

Dubai

துபாய்: முதலில் பேட்டிங் செய்து சிறப்பான ஸ்கோரை எடுத்தால் இந்தியாவை வீழ்த்த முடியும் என ஆப்கானிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹமீத் ஹசன் தெரிவித்துள்ளார்.

டாஸ் வென்றால், ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு எதிராக முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்யும் என்பதை இவரது பேட்டி உறுதி செய்துள்ளது.

இந்தியா டாஸ் வென்றாலும் முதலில் பந்து வீச்சைதான் தேர்வு செய்யும் என்பதால், முதல் முறையாக இன்றைய போட்டியில் இந்தியா செகண்ட் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

India vs Afghanistan: Afghanistan fast bowler Hamid Hassan has said that India can be defeated if Afghan bat first and score well.