பக்கா பிளான்.. ஸ்காட்லாந்தை சுருட்டிய இந்திய அணி! ரவீந்திர ஜடேஜா படைத்த ரெக்கார்ட்! ஏமாற்றிய வருண்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் விராட் கோலிக்கு இன்று பிறந்தநாள் பரிசு கொடுத்துள்ளனர் பந்துவீச்சாளர்கள்.

ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு எதிராக மிகச் சிறப்பான ரன் ரேட்டுடன் வெற்றி பெறவேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இன்று களம் கண்டது இந்தியா. இந்த தொடரில் தொடரில் முதல் முறையாக விராட் கோலி டாஸ் வென்றார். ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு பிறந்த நாள் பரிசு காத்திருந்ததை டாஸ் வெற்றி உறுதி செய்தது.

இதன் பிறகு இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகச் சிறப்பாக பந்துவீசி கேப்டன் மனதை குளிர வைத்து விட்டனர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

English summary

India vs Scotland: Indian bowlers including Ravindra Jadeja and Mohammed Shami has bowled excellent, and took three wickets each, as Indian bowlers given Virat Kohli a birthday gift.