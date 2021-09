தல, தலதான்.. "வாத்தி தோனி.." சூப்பரான மூளைக்காரர்.. எதிரணி வீரரிடமிருந்து வந்த சர்ப்ரைஸ் புகழாரம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சிஎஸ்கே அணி கேப்டன் தோனி, சிறப்பான வாத்தியார் என்று புகழாரம் சூட்டி இருக்கிறார் ஒரு இளம் வீரர். அதுவும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை சேர்ந்த வீரர்.

அந்த வீரர் யாரும் அல்ல.. வளரும் இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் வெங்கடேஷ் ஐயர்தான் அது. மத்திய பிரதேசத்தில், பிறந்து வளர்ந்திருந்தாலும் வெங்கடேச ஐயர் பூர்வீகம் என்னவோ தமிழ்நாடு தான்.

இந்த ஐபிஎல் தொடரில் தான் அவர் அறிமுகமாகி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக அவர் ஆடிவருகிறார். ஆனால் ஆரம்பமே அசத்தல்தான்.

English summary

Thala thala dhan. . . Vaathi Teaching the student on how to handle out the pressure situations. MS Dhoni the Greatest Cricketing brains of all time, says KKR player Venkatesh R Iyer.