இன்றைய போட்டியில் 'இந்த விஷயம்' நடந்தால்.. மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளே ஆப் போக முடியும்.. செம ட்விஸ்ட்

துபாய்: நடப்பு ஐபிஎல் சாம்பியன் மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளே ஆப் சுற்றுக்குள் போக இப்போது கூட ஒரு சான்ஸ் இருக்கிறது. ஆனால் அது மணலை கயிறாக திரிப்பதை போல கடுமையான டாஸ்க்.

இப்போதைக்கு பிளே ஆப் செல்ல உறுதி செய்யப்பட்ட அணிகள் என்றால், டெல்லி கேபிடல்ஸ், சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி ஆகியவைதான்.

நேற்று ராஜஸ்தானை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் 86 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வென்றதன் மூலம், கிட்டத்தட்ட பிளே ஆப் சுற்றுக்குள் செல்வதை கேகேஆர் உறுதி செய்து விட்டது.

English summary

Current IPL champions Mumbai Indians now have a chance to enter in to the play-off round. But it’s as tough a task as twisting the sand into a rope.