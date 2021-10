ஆர்.சி.பி கேப்டனாக இவரை நியமிக்கலாம்.. தோனியின் பண்பு இருக்கிறது.. முன்னாள் வீரர் பரிந்துரை!

Dubai

துபாய்: மிகவும் வேதனையான நிலையில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை துறந்துள்ளார் விராட் கோலி. இந்தியா அணிக்காக பல கோப்பைகளை வென்று கொடுத்த கோலிக்கு கடைசியில் ஐ.பி.எல் கோப்பை எட்டாக்கனியாகவே மாறி விட்டது.

பல ஆண்டுகளாக ஐ.பி.எல்.லில் பெங்களூரு சொதப்பி வந்தாலும், கடந்த ஆண்டு ஐ.பி.எல்.லும், நடப்பு ஐ.பி.எல்.லும் பெங்களூருவுக்கு நன்றாக அமைந்தது என்றே சொல்லலாம். ஆனால் கோலியின் துரதிருஷ்டவசமோ என்னவோ இம்முறை கடைசியில் வாய்ப்பு கைநழுவி போய்விட்டது.

English summary

Former England cricket captain Michael Vaughan has said that Rajasthan player Jose Butler could be appointed as the captain of the Royal Challengers Bangalore team