20 நிமிஷம் லேட்டாக போயிருந்தால், சுவாச குழாய் வெடித்திருக்கும்.. பாகிஸ்தான் வீரர் பகீர்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான அரையிறுதியில் பாகிஸ்தான் துவக்க வீரர் முகமது ரிஸ்வான் 67 ரன்கள் விளாசினார். இந்த நிலையில்தான், அவர் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு முன்பாக ஐசியூவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகியிருந்தது.

நெஞ்சில் ஏற்பட்ட நோய் தொற்று காரணமாக அவர் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்தியரான ஒரு மருத்துவர்தான், அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கினார்.

அரையிறுதியில் இவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக விளையாடிய முகமது ரிஸ்வான் ஆட்டம், பாகிஸ்தானுக்கு வெற்றியை தேடி தர முடியவில்லை என்பது வேறு விஷயம். ஆனால், அவரது அர்ப்பணிப்பு பலராலும் பாராட்டப்பட்டது.

English summary

Mohammad Rizwan who was hospitalised and remained in the ICU due to a severe chest infection, he had been suffering from intermittent fever told that had it been late in reaching the hospital by 20 minutes, both my windpipes would have burst.