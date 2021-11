அருவருப்பாக பேசியவர்களுக்கு சம்மட்டி அடி.. இது முகமது ஷமி ஸ்பெஷல்.. செம பவுலிங்!

Dubai

oi-Rayar A

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பையில் இந்தியா அரையிறுதிக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு நுலிழையில் இருக்கிறது. ஆப்கானிஸ்தானை அடித்து துவைத்த இந்திய அணி, ஸ்காட்லாந்தை இன்று பாந்தாடி விட்டது.

உயிரைப்பறித்த தீபாவளி மது விருந்து ... மதுபானம் அருந்திய 3 நண்பர்கள்... அடுத்தடுத்து பலி

ஆனாலும் நியூசிலாந்து ஆப்கானிஸ்தானிடம் தோற்றால்தான் இந்தியாவுக்கான அரையிறுதி வாய்ப்பு கதவு திறக்கும். இந்தியா செமி பைனலுக்கு அடுத்த அணியை எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலைக்கு வந்த காரணம் பாகிஸ்தான், நியூசிலாந்து ஆகிய அணிகளிடம் ஏற்பட்ட மோசமான தோல்விதான்.

English summary

Mohammad Shami has retaliated against those who spoke disgustingly of himself and his family by bowling brilliantly in today's match against Scotland and the last match against Afghanistan