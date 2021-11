'ரன் மெஷின்'.. கிறிஸ்கெய்லின் 6 வருட சாதனையை அசால்டாக முறியடித்த பாகிஸ்தான் வீரர்.. செம பேட்டிங்!

Dubai

oi-Rayar A

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இந்தியா மூட்டை முடிச்சுகளை கட்டி கிளம்ப தயாராகி விட்டது. இந்த தொடரில் இந்தியா வெளியேற முதல் படி அமைத்து கொடுத்த பாகிஸ்தான் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று கம்பீரமாக நிற்கிறது.

நேற்று இரவு தனது கடைசி லீக் போட்டியில் ஸ்காட்லாந்தை சந்தித்தது பாகிஸ்தான். டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் முதலில் பேட்டிங் செய்தது. எதிர்பார்த்தபடியே ஸ்காட்லாந்து பவுலர்கள் பந்தை பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்கள் அடித்து துவம்சம் செய்தனர்.

English summary

Pakistan's Mohammad Rizwan has surpassed West Indies' Chris Gayle's record. That means Mohammad Rizwan became the owner of the record for most runs in a year in a 20-over match